Водители стоят в воскресной «мертвой» пробке на Пулковском шоссе

Водители стоят в воскресной «мертвой» пробке на Пулковском шоссе
Запись в соцсети собрала уже 43 тысячи просмотров, 64 лайка и комментария. Фото: скрин «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в «ВКонтакте».

Жители Северной столицы встали в пробку на Пулковском шоссе. В социальных сетях водители жалуются, что стоят в ней уже полчаса.

В сервисе «Яндекс.Карты» дорога отмечена красным цветом от Кокколево до дома № 53. Пользователи предположили, что пробка связана с пробегом из Пушкина в Петербург. О нем говорилось ранее. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в «ВКонтакте».

Запись в соцсети собрала уже 43 тысячи просмотров, 64 лайка и комментария.

«А что не спите в выходной?», — интересуются пользователи в комментариях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил дорожников с профессиональным праздником — Днём работников дорожного хозяйства. Глава города отметил, что благодаря их труду Северная столица — комфортная, современная, и благоустроенная.

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