Пьяный водитель насмерть сбил на переходе 82-летнюю женщину в Петергофе

Водитель Mercedes сбил 82-летнюю пенсионерку на Санкт-Петербургском проспекте в Петергофе. Автомобилист сел за руль в нетрезвом виде, что привело к смертельному ДТП.

Трагическая авария случилась 16 октября около 19:30. 49-летний мужчина, управляющий иномаркой, наехал на петербурженку, которая шла по пешеходному переходу на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Торговой площади.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у пострадавшей перелом черепа, костей таза, многочисленные повреждения внутренних органов. Пострадавшая умерла в реанимации спустя два часа после инцидента.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смертельном ДТП в Кингисеппском районе. Два автомобиля попали в лобовую аварию.