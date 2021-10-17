Пьяный водитель насмерть сбил на переходе 82-летнюю женщину в Петергофе

Пьяный водитель насмерть сбил на переходе 82-летнюю женщину в Петергофе
Женщину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Водитель Mercedes сбил 82-летнюю пенсионерку на Санкт-Петербургском проспекте в Петергофе. Автомобилист сел за руль в нетрезвом виде, что привело к смертельному ДТП.

Трагическая авария случилась 16 октября около 19:30. 49-летний мужчина, управляющий иномаркой, наехал на петербурженку, которая шла по пешеходному переходу на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Торговой площади.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у пострадавшей перелом черепа, костей таза, многочисленные повреждения внутренних органов. Пострадавшая умерла в реанимации спустя два часа после инцидента.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смертельном ДТП в Кингисеппском районе. Два автомобиля попали в лобовую аварию.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти петергоф смертельное ДТП


 

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