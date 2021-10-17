Патриарх Кирилл не может приземлиться в Орле из-за тумана

Ранее говорилось, что патриарх Кирилл будет принять участие в освящении храма Казанской иконы Божией Матери в Орле. Фото: https://vk.com/patriarhkirill

Ранее говорилось, что патриарх Кирилл будет принять участие в освящении храма Казанской иконы Божией Матери в Орле. Фото: https://vk.com/patriarhkirill

У патриарха Кирилла возникли проблемы с приземлением в Орле. Так, епископ Русской православной церкви не может приземлиться в городе из-за плохой погоды. В Орле туман.

Отмечается, что митрополит Орловский и Болховский Тихон сказал, что прихожане и духовенство будут молиться за здоровье патриарха Кирилла и его скорейшее благоприятное приземление. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее говорилось, что патриарх Кирилл будет принять участие в освящении храма Казанской иконы Божией Матери в Орле.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил альтернативу абортам. Он призвал женщин отдавать нежеланных детей Церкви. По его словам, РПЦ поможет воспитать и поднять на ноги ребенка, от которого откажется мать, а также не будет против их встреч в дальнейшем.