Дрозденко поздравил пап Ленобласти с Днем отца

Дрозденко поздравил пап Ленобласти с Днем отца
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пожелал всем отцам крепкого здоровья, терпенья и семейного благополучия. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил пап региона с Днем отца, который отмечается в России впервые.

Глава области отметил, какую важную роль в формировании личности и вообще жизни ребенка играет отец. Дрозденко напомнил, что папа — защитник и наставник. Он формирует такие качества как патриотизм, смелость, благородство. Об этом губернатор региона сообщил на своей странице в Instagram.

Дрозденко пожелал всем отцам крепкого здоровья, терпенья и семейного благополучия.

Также в своих социальных сетях губернатор Ленобласти рассказал о том, что накануне поздравил семью с восьмью детьми и вручил главе семейства из Вырицы микроавтобус. Такая мера поддержки предусмотрена социальном кодексом, отметил Дрозденко.

Такая мера поддержки предусмотрена социальном кодексом. Фото: скрин Instagram губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что папами в Ленобласти с начала года стали 9 280 мужчин.

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