Пуля в голову: уголовное дело возбудили после «охоты» на полицейского в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью сотруднику полиции в Ленобласти. Выстрел совершил товарищ инспектора во время охоты.

Инцидент произошел 16 октября около 9 часов утра в районе СНТ «Простоквашино» в деревне Глядино. Старший госинспектор Безопасности дорожного движения отдела ГИБДД ОМВД РФ по Петродворцовому району Петербурга находился на охоте с 41-летним мужчиной. Последний выстрелил в воздух из ружья в сторону стаи гусей, но попал в правоохранителя, который в момент выстрела находился впереди и встал со своего складного стула.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в результате выстрела полицейский с проникающим огнестрельным ранением в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован.

С места происшествия изъяли 2 охотничьих ружья. В тот же день по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили уголовное дело. По данному факту назначена служебная проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что охотники были трезвы.