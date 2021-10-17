Пуля в голову: уголовное дело возбудили после «охоты» на полицейского в Ленобласти

Пуля в голову: уголовное дело возбудили после &#171;охоты&#187; на полицейского в Ленобласти
Инспектора госпитализировали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью сотруднику полиции в Ленобласти. Выстрел совершил товарищ инспектора во время охоты.

Инцидент произошел 16 октября около 9 часов утра в районе СНТ «Простоквашино» в деревне Глядино. Старший госинспектор Безопасности дорожного движения отдела ГИБДД ОМВД РФ по Петродворцовому району Петербурга находился на охоте с 41-летним мужчиной. Последний выстрелил в воздух из ружья в сторону стаи гусей, но попал в правоохранителя, который в момент выстрела находился впереди и встал со своего складного стула.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в результате выстрела полицейский с проникающим огнестрельным ранением в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован.

С места происшествия изъяли 2 охотничьих ружья. В тот же день по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили уголовное дело. По данному факту назначена служебная проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что охотники были трезвы.

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