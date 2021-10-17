Михаил Боярский считает, что решения тренера привели к поражению «Зенита»

Михаил Боярский считает, что решения тренера привели к поражению «Зенита»
Возможной причиной проигрыша мог стать «невыход Клаудиньо в старте», отметил Боярский. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Звездный болельщик не скрывает гнева и не жалеет эпитетов, комментируя второй подряд проигрыш любимой команды, сообщает «Спорт-Экспресс».

Причиной поражения стали странные решения главного тренера, считает народный артист.

«Очень расстроен! Не очень понимаю, почему Семак так ослабил команду. Нужно было брать три очка и всё — обязательно!», — восклицает Боярский.

По его мнению, второе подряд поражение петербургской команды в чемпионате «бессмысленное и неоправданное». Основной ошибкой тренера актер назвал решение, связанное со стартовым составом. Возможной причиной проигрыша мог стать «невыход Клаудиньо в старте», отметил Боярский.

Ранее gazeta.spb.ru писала, матч на Российской Премьер-Лиге между «Зенитом» и «Арсеналом» закончился поражением петербургской команды со счетом 2:1. Это стало вторым поражение сине-бело-голубых, но команда все еще возглавляет первую строчку таблицы.

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