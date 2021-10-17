Заброшенный мусором балкон полыхал на Пражской

Заброшенный мусором балкон полыхал на Пражской
Пожар случился в доме на Пражской улице. Фото: скриншот Google Maps

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел квартирный пожар.

Возгорание случилось в воскресенье, 17 октября, в доме №7 на Пражской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 17:25. К месту происшествия оперативно прибыли 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в 3-х комнатной, отдельной квартире на балконе происходило горение мусора на площади 1,5 квадратных метра.

К 17:38 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Сосновой аллее в Петербурге во время пожара погиб мужчина.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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