Следком РФ наградил актеров сериала «Улицы разбитых фонарей» памятным кинжалом и медалью

Актер Евгенbq Дятлов считает, что "опера- земные ребята" с правильным отношением к жизни. Фото: Instagram артиста

Актер Евгенbq Дятлов считает, что "опера- земные ребята" с правильным отношением к жизни. Фото: Instagram артиста

Российские артисты, воплотившие на экране образы положительных сотрудников уголовного розыска, пришли на встречу с ветеранами Ленинградского уголовного розыска и следствия, сообщает пресс-служба СКР.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вручил памятные кинжалы и юбилейные медали «10 лет Следственному комитету Российской Федерации» Евгению Дятлову, Анастасии Мельниковой и Александру Половцеву.

Евгений Дятлов прокомментировал это событие 78.ru, как неожиданную награду. По его словам, он думал, что приглашен на мероприятие поздравить «ветеранов, прослужилвших в этих структурах по 30-40 лет», а в итоге поздравили и его самого.

«Я всегда понимал, что эта работа не из простых, но, чтобы настолько… Люди ведь постоянно сталкиваются с горем, с трагедиями и умудряются при этом сохранять позитивный взгляд на жизнь», — делится мнением артист.

Он также отметил, что «опера — земные ребята», открытые люди. В них нет цинизма и зла, актеру удалось научиться от них правильному отношению к жизни.

Для многих поклонников сериала, любимые герои — майоры Соловца и Дымова и лейтенанта Адбуловой прочно ассоциируются с Петербургом, говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, петербургский актер Михаил Боярский считает, что решения главного тренера привели ко второму подряд поражению «Зенита».