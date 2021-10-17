Сосед предполагаемого насильника с Индустриального рассказал о последнем скандале

Сосед насильника слышал шум и крики, доносящиеся из-за двери, даже собирался призвать шумного жильца к порядку, но передумал. А когда вернулся, увидел полицию. Фото: pixabay

Сосед насильника слышал шум и крики, доносящиеся из-за двери, даже собирался призвать шумного жильца к порядку, но передумал. А когда вернулся, увидел полицию. Фото: pixabay

Мужчина бывал дома редко, в последний раз за дверью были слышны шум и крики, сообщают «Невские новости», ссылаясь на слова жильца.

16 октября на Индустриальном проспекте Петербурга был задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в том, что он якобы держал в заложниках петербурженку. Женщина сообщила об этом в правоохранительные органы, по ее словам, она подвергалась избиению и сексуальному насилию со стороны подозреваемого.

Сосед рассказал, что мужчина не был похож на злоупотребляющего алкоголем. По его словам, редко бывал дома, другие соседи никакого четкого впечатления о нем не смогли составить. Вечером 15 октября жилец слышал шум и крики и даже собирался призвать к порядку шумных соседей, но передумал. Шум постепенно стих.

«Я ушел по делам, а когда вернулся — тут уже полиция была», — рассказал сосед предполагаемого насильника.

Отмечается, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».

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