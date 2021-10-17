Российская команда Team Spirit стала чемпионом мира по игре Dota 2 — The International

Победителями на чемпионате мира по игре Dota 2 — The International стали игроки российской киберспортивной организации Team Spirit. Игроки получили около 18,2 миллиона долларов. Об этом сообщает команда на своей странице в Twitter.

Российская команда Team Spirit победила в десятом чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10. Соревнования проходили в Румынии на Национальном стадионе в Бухаресте. Призовой фонд турнира составлял $40 млн. Команда-победительница забрала около 18,2 миллиона долларов.

В состав Team Spirit входят Ярослав Найденов, Магомед Халилов, Александр Хертек, а также Мирослав Колпаков, Илья Мулярчук. В гранд-финале команда обыграла китайскую организацию PSG LGD со счетом 3:2.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что киберспортсмены в среднем в месяц могут заработать до 20 тыс. долларов, о чем рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.