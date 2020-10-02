Раскрыты заработки профессиональных киберспортсменов

Раскрыты заработки профессиональных киберспортсменов
10-20 тысяч долларов - это верхний уровень оценки по зарплате. Фото: unsplash.com

Киберспортсмены в среднем в месяц могут заработать до 20 тыс. долларов. Об этом рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

По его словам, игроки также получают дополнительный доход от спонсоров и с призовых фондов.

Как сообщили РИА Новости, Смит подчеркнул, что раньше основная часть выигранных на турнире денег уходила компании, которой принадлежит команда, но теперь большую часть призовых забирают сами участники. И добавил, что в указанном спорте уже есть долларовые миллионеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество киберпреступлений из-за коронавируса превысило показатели уличной преступности. Показатели нарушении закона в других сферах значительно снизились.

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