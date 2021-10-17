В Орле медведь напал на беременную сотрудницу цирка

Прокуратура Орловской области начала проверку в связи с нападением медведя на сотрудницу цирка. Во время выступления животное напало на женщину, которая по словам очевидцев была еще и беременная. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Медведь напал в Орле на сотрудницу цирка-шапито «Гранд» во время вечернего представления 16 октября. В социальных сетях появилось видео, на котором во время одного из номеров животное нападает на дрессировщицу, которая после падает. Женщина не получила серьезных травм, а вот помогавшей ей коллега пострадал сильнее.

Прокуратору проводит проверку соблюдения ветеринарных требований и противоэпизоотических мероприятий при содержании животных, а также мер безопасности при организации массового мероприятия. Представления продолжатся с заменой медведя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе петербургский Цирк на Фонтанке отметили день рождения российского цирка. В честь этого прошли праздничные мероприятия.