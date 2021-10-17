Вечером Озерки посетил мощный дождь с градом

Вечером 17 октября в Санкт-Петербурге недалеко от станции метро «Озерки» выпали осадки в виде сильного дождя с градом. Об этом сообщает «Фонтанка».

Озерки накрыл мощный дождь с холодным градом. Как сообщается, залп осадков был коротким, но ярким. Град, который напоминал снег, засыпал припаркованные автомобили, но из-за пока еще теплой погоды быстро растаял.

Также накануне также шел ледяной дождь. О граде также рассказали водители, которых туча настигла в районе Пулково. Была замечена непогода и в Петергофе. Дополнительного холода придают сильные порывы ветра достигающие до 15 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рабочая неделя в Северной столице начнется с облачной погоды, дождей и мокрого снега. В ночь на понедельник, 18 октября, температура воздуха составит +3…+5 градусов, в дневное время потеплеет до +5…+7 градусов. Ночью в Петербурге будет облачно, днем с прояснениями.