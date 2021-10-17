В доходном доме Агафонова на Васильевском острове обвалился потолок

В доходном доме Агафонова на Васильевском острове обвалился потолок
В доходном доме Агафонова на Васильевском острове обвалился потолок. Фото: "Google.Карты"

На десятой линии Васильевского острова в доходном доме Агафонова обвалился потолок. Обрушение произошло прямо над письменным столом. Никто не пострадал. Об этом сообщает 78.ru ссылаясь на гендиректора управляющую компанией «Возрождение» Инну Семенову.

Вечером 17 октября в одной из квартир доходного дома Агафонова сильно обвалился потолок. При этом некоторую часть крупных кусков бетона смог задержать натяжной потолок.

Жильцы пятого этажа дома на десятой линии Васильевского острова сообщили о сильном грохоте вечером в воскресенье. В одной из комнат прямо над письменным столом обвалилась часть потолка.

«Это последний этаж. В комнате был натяжной потолок, и под ним создался микроклимат, влажность. Нельзя последние этажи подшивать плёнкой, которая создаёт неблагоприятные условия для старой штукатурки», — пояснила гендиректор управляющая компанией «Возрождение».

Инна Семенова заявила, что к обрушению имеет отношение натяжной потолок, а не протечка крыши.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что прокуратура вынесла предупреждение вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Линченко из-за нарушений, которые были допущены в ходе подготовки города к отопительному сезону.

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