Гендиректор «Светлой музыки» Илья Бортнюк высказался против отмены концерта Обломова в Петербурге

Гендиректор ООО «Светлая музыка», продюсер Илья Бортнюк высказался негативно об отмене концерта Вас Обломова. При этом он считает, что концерт точно не прервали по каким-либо политическим причинам. Об этом сообщают «Невские новости».

Продюсер Илья Бортнюк считает, что комитете по культуре решили перестраховаться, поэтому и отменили концерт Васи Обломова. Также он считает, что отменять концерт было не обязательно.

«Ну, ты не согласовал, нарушил 21 постановление, в принципе, штраф может быть, что-то еще. Но это не повод закрывать концерт. Это такие крайние меры. Там даже предусмотрена определенная ответственность за нарушение 121 постановления, и нигде нет такого, что можно закрыть концерт! Это беззаконие, конечно!», — утверждает гендиректор.

По мнению продюсера, причины для закрытия концерта были не достаточно основательными, потому что не было явной угрозы жизни и здоровью граждан.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники полиции Северной столицы накануне приостановили концерт музыканта Васи Обломова. Исполнитель успел спеть три песни, прежде чем на мероприятие заявилась полиция. Изначально концерт хотели провести в клубе «Время N», однако в день выступления его перенесли в клуб «Aurora Concert hall».