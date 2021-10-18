В Петербурге мужчина стрелял на улице

В полицию поступило сообщение с телефона о том, что заявитель заряжает ружье и будет стрелять в тех, кто стоит за дверью. Фото: скрин "Яндекс . Панорамы".

В полицию поступило сообщение с телефона о том, что заявитель заряжает ружье и будет стрелять в тех, кто стоит за дверью. Фото: скрин "Яндекс . Панорамы".

В Московском районе Петербурга задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в хулиганстве.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию поступило заявление от 47-летней женщины о том, что накануне у д. 89 по Пулковскому шоссе мужчина дважды выстрелил на улице.

Ранее говорилось, что в полицию поступило сообщение с телефона о том, что заявитель заряжает ружье и будет стрелять в тех, кто стоит за дверью, после чего был хлопок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина стрелял в цветочном магазине. В Петроградском районе Северной столицы задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в хулиганстве. У дома 53 по Большому проспекту в цветочный магазин он зашел с пистолетом и просил вызвать полицию. Мужчина в результате возникшего конфликта с двумя неизвестными мужчинами несколько раз выстрелил из аэрозольного пистолета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.