В Петербурге скончались еще 67 пациентов с коронавирусом

В Петербурге за минувшие сутки скончались более 60 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в воскресенье, 17 октября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших за минувшие в Северной столице составило 67, с начала пандемии — 22 964. Побороть болезнь смогли 340 петербуржцев.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 3 097 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Северной столице для пациентов с коронавирусом развернуто 9 488 коек для больных COVID-19 — 45,94% из них свободны.