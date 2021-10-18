В Петербурге скончались еще 67 пациентов с коронавирусом

В Петербурге скончались еще 67 пациентов с коронавирусом
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались более 60 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в воскресенье, 17 октября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших за минувшие в Северной столице составило 67, с начала пандемии — 22 964. Побороть болезнь смогли 340 петербуржцев.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 3 097 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Северной столице для пациентов с коронавирусом развернуто 9 488 коек для больных COVID-19 — 45,94% из них свободны.

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