В Петербурге свободно почти 50% коек для COVID-пациентов

В Петербурге свободно почти 50% "коронавирусных" коек. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге свободно почти 50% "коронавирусных" коек. Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице для пациентов с коронавирусом развернуто 9 488 коек для больных COVID-19 — 45,94% из них свободны.

Об этом стало известно в воскресенье, 17 октября. В медучреждения поступило 435 петербуржцев, выписались 445 человек. Коэффициент распространения вируса в городе — 1,10 при норме не выше единицы.

Как сообщили на сайте городской администрации, всего в стационарах города с COVID-19 и пневмониями лежит 7 175 человек. В реанимации — 646 горожан, к ИВЛ подключены 313 петербуржцев.

В городе для работы с новым вирусом перепрофилированы 18 стационаров: 15 городских и 3 федеральных.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки болезнь подхватили еще 3 323 горожанина. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва.