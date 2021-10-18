В Ленобласти ожидаются заморозки и мокрый снег 19 октября

В Ленинградской области в начале рабочей недели продолжатся осадки в виде мокрого снега.

Во вторник, 19 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха в течение суток составит +4…-1 градус.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Северо-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник петербуржцев ожидают мокрый снег и прохлада.