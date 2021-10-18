Спасатели спустя два дня достали тело пропавшей яхтсменки из озера в Ленобласти

Труп пропавшей яхтсменки выловили из озера Александровское в Выборгском районе Ленобласти.
Поиски 34-летней женщины завершились в понедельник, 18 октября. Спасатели доставили тело на берег и передали полиции.
Как сообщил портал 47news, в субботу, 15 октября, о пропаже женщины заявил ее муж. Уже через 40 минут после отплытия она перестала отвечать на звонки и СМС. Только на вторые сутки тело удалось найти.
По факту ЧП проводится проверка.
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