Родители школьников Москвы попросили СКР и прокуратуру проверить систему экспресс-тестов

Родители школьников Москвы обратились в Следственный комитет и прокуратуру из-за тестирования детей на ковид. Туда поступили 300 жалоб из разных учебных заведений.

Москвичи хотят проверить эксперимент по введению экспресс-тестирования на соответствие закона России «Об основах охраны здоровья граждан». Там говорится о том, что такая процедура является медицинским вмешательством и может проводиться только с согласия россиян. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Именно из-за этого родители считают незаконным недопуск отказавшихся от тестирования к очной учебе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в столице начинается пилотный проект по экспресс-тестированию на ковид учеников школ и учащихся дошкольных групп. Они будут сдавать такие тесты раз в две недели. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.