Родители школьников Москвы попросили СКР и прокуратуру проверить систему экспресс-тестов

Родители школьников Москвы попросили СКР и прокуратуру проверить систему экспресс-тестов
Москвичи хотят проверить эксперимент по введению экспресс-тестирования на соответствие закона России «Об основах охраны здоровья граждан». Фото : Следственный Комитет РФ

Родители школьников Москвы обратились в Следственный комитет и прокуратуру из-за тестирования детей на ковид. Туда поступили 300 жалоб из разных учебных заведений.

Москвичи хотят проверить эксперимент по введению экспресс-тестирования на соответствие закона России «Об основах охраны здоровья граждан». Там говорится о том, что такая процедура является медицинским вмешательством и может проводиться только с согласия россиян. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Именно из-за этого родители считают незаконным недопуск отказавшихся от тестирования к очной учебе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в столице начинается пилотный проект по экспресс-тестированию на ковид учеников школ и учащихся дошкольных групп. Они будут сдавать такие тесты раз в две недели. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

москва прокуратура следственный комитет школа экспресс-тесты


 

Новости партнеров
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Родители школьников Москвы попросили СКР и прокуратуру проверить систему ...
Под Лодейным Полем водитель застрял в машине после ДТП
Больше всего довольны своей зарплатой ИТ-специалисты, директора и медики
«Тулунского маньяка» приговорили к 24 годам тюрьмы за убийства и ...
Ученые обнаружили связь между пульсом и смертностью от COVID-19
Квартирный пожар в Кронштадте унес жизни двух мужчин и женщины
Спасатели спустя два дня достали тело пропавшей яхтсменки из озера в Ленобласти
Руководитель PolyCyber рассказал о странностях в гибели петербургского ...