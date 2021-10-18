Инфекционист рассказал об особенностях детской вакцины против коронавируса

Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, что в препарате от ковида для детей будет гораздо меньше антигена, чем во взрослой версии вакцины.

«Считается, что этого будет достаточно для эффективности, как эпидемиологической, так иммунологической. Будет защитная функция вакцины сохранена, но значительно меньше будет антигена, реактогенность будет значительно меньше», — приводит его слова РИА «Новости».

России на данный момент зарегистрировано три вакцины от коронавируса: «Спутник V» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

По последним данным, в России выявлено 8 027 012 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 224 310 летальных исходов, выздоровели 7 017 055 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 10% детей поступающих в больницу Филатова болеют COVID-19. В неделю больница принимает в среднем по 600 детей, что почти на четверть больше, чем в прошлом месяце.