Массовое ДТП на внутренней стороне КАД собрало крупную пробку

Массовое ДТП на внутренней стороне КАД собрало крупную пробку
Массовое ДТП на КАД. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На внутренней стороне КАД перед съездом на улицу Косыгина произошла массовая авария. На участке собралась крупная пробка.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 18 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить три легковушки: у синего Hyundai разбит капот и багажник, у белой KIA смят капот, хэтчбек стоит в нескольких метрах от скопления авто с разбитым передом. К месту происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

По словам очевидцев, авария случилась еще утром, примерно в 10:00, и собрала большую пробку. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автоледи «собрала трамваи» на перекрестке Земледельческой и Большого Сампсониевского.

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