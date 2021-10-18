Россия сняла ограничения на въезд родственников проживающих в стране иностранцев

Россия сняла ограничения на въезд родственников проживающих в стране иностранцев
Въезд разрешат мужу/жене, родителям, детям, сестрам и братьям, бабушкам и дедушкам, внукам, усыновителям усыновленным, опекунам и попечителям. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

МИД объявил о снятии части коронавирусных ограничений для иностранцев. Теперь в Россию смогут въезжать их семьи.

Въезд разрешат мужу/жене, родителям, детям, сестрам и братьям, бабушкам и дедушкам, внукам, усыновителям усыновленным, опекунам и попечителям. Им разрешат находится на территории России при предъявлении соответствующих документов. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД.

Если близкий живущего в России иностранца имеет гражданство государства, с которым наша страна не достигла соглашения о безвизовых поездках, то иностранец должен оформить своему родственнику официальное приглашение. Для этого нужно обратиться в МВД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что преимуществ для выпускников иностранных вузов, получавших медицинское образование, не будет. Минздрав подготовил новый порядок проведения экзаменов для лиц, которые учились за рубежом.

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