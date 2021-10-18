В Петербурге автобусы и троллейбусы начнут следить за выездом автомобилей на выделенные полосы

В Петербурге автобусы и троллейбусы начнут следить за выездом автомобилей на выделенные полосы
Троллейбус на улицах Петербурга. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

С 19 октября в Петербурге автобусы и троллейбусы начнут фиксировать нарушения ПДД на выделенных полосах для общественного транспорта.

Комплексы фотовидеофиксации, установленные в автобусах и троллейбусах, позволят следить за нарушениями правил на дорогах. Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга, система будет автоматически распознавать разметку полосы общественного транспорта и трамвайные пути, а также фиксировать нарушения правил остановки и стоянки.

Сейчас такие устройства установлены в транспорте, курсирующем по 12 районам города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что проблема хаотичной парковки машин во дворах требует решения, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Так закрепилась практика, когда автомобили оставляют на газонах или в проездах.

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