В Петербурге автобусы и троллейбусы начнут следить за выездом автомобилей на выделенные полосы

С 19 октября в Петербурге автобусы и троллейбусы начнут фиксировать нарушения ПДД на выделенных полосах для общественного транспорта.

Комплексы фотовидеофиксации, установленные в автобусах и троллейбусах, позволят следить за нарушениями правил на дорогах. Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга, система будет автоматически распознавать разметку полосы общественного транспорта и трамвайные пути, а также фиксировать нарушения правил остановки и стоянки.

Сейчас такие устройства установлены в транспорте, курсирующем по 12 районам города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что проблема хаотичной парковки машин во дворах требует решения, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Так закрепилась практика, когда автомобили оставляют на газонах или в проездах.