Привившимся от COVID-19 россиянам предложили давать деньги

Вакцинированным от ковида жителям России надо давать денежные премии, так как все другие методы поощрения перепробованы. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Он отметил, что сумму необходимо определить в зависимости от региона. Так, она не должна быть маленькой. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Тумусов обратил внимание на то , что ежедневно количество умирающих и заболевших ковидом увеличивается. Если премии будет давать работодатель, то он сможет понять, насколько это будет его сотрудникам интересно.

Также каждого привитого нужно страховать на 10 миллионов рублей, отмечает депутат. С такими поощрениями у граждан появится стимул, а государство достигнет коллективный иммунитет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 из больниц Петербурга выписали 16 431 человека.