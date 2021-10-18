Охранник школы под Пермью рассказал подробности стрельбы, которую устроил шестиклассник

Шестиклассник выстрелил из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе. Фото: pixabay.com

Шестиклассник выстрелил из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе. Фото: pixabay.com

Охранник школы в Пермском крае Алина Самашева, где шестиклассник устроил стрельбу, рассказала, что не сразу поняла, что происходит.

«Я переодевалась, сменила сторожа. Где-то с 8 часов до 8 часов 10 минут, не смотрела время, хлопок уже прозвучал. Я подумала, что там упало что-то. Я даже не подумала, что ружье там кто-то взял», — приводит слова женщины Telegram-канал 112.

Она отметила, что никого не видела, мимо нее никто не проходил с оружием.

«Потом уже дети побежали с другого крыла, с левого, а потом я нажала на кнопку», — добавила Самашева.

По данным регионального ГУ МВД, шестиклассник выстрелил из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края. Ученика задержали. В результате инцидента пострадал один школьник, он получил ссадины. Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сарсинской школе имени Макарова развернулась трагедия, но никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал «360». Стали известны новые подробности стрельбы в селе Сарс Октябрьского района Пермского края.