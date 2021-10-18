Женщина рассказала, как восемь недель жила рядом с мертвым соседом

Рейган Бейли из Австралии временно жила в Лос-Анджелесе, снимая там квартиру во время карантина. Фото: Pixabay

Рейган Бейли из Австралии временно жила в Лос-Анджелесе, снимая там квартиру во время карантина. Фото: Pixabay

Жительница Австралии не знала, что восемь недель жила с мертвым соседом и узнала об этом только, когда почувствовала из соседней квартиры ужасный запах, после чего вызвала полицию.

Рейган Бейли из Австралии временно жила в Лос-Анджелесе, снимая там квартиру во время карантина, пишет местное издание Australian News.

Сначала женщина подумала, что у соседей просто протухла рыба. Но с каждым днем обстановка ухудшалась. В итоге у жительницы Австралии появились головные боли и началась бессонница. Рейган вызвала полицию.

Дверь соседней квартиры никто не открыл. Сотрудники полиции вскрыли замок и увидели труп мужчина. экспертиза показала, что он умер восемь недель назад.

«Я спала в метре от своего мертвого соседа. Хотела бы я, чтобы это была неправда», — рассказала женщины.

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