Женщина рассказала, как восемь недель жила рядом с мертвым соседом

Женщина рассказала, как восемь недель жила рядом с мертвым соседом
Рейган Бейли из Австралии временно жила в Лос-Анджелесе, снимая там квартиру во время карантина. Фото: Pixabay

Жительница Австралии не знала, что восемь недель жила с мертвым соседом и узнала об этом только, когда почувствовала из соседней квартиры ужасный запах, после чего вызвала полицию.

Рейган Бейли из Австралии временно жила в Лос-Анджелесе, снимая там квартиру во время карантина, пишет местное издание Australian News.

Сначала женщина подумала, что у соседей просто протухла рыба. Но с каждым днем обстановка ухудшалась. В итоге у жительницы Австралии появились головные боли и началась бессонница. Рейган вызвала полицию.

Дверь соседней квартиры никто не открыл. Сотрудники полиции вскрыли замок и увидели труп мужчина. экспертиза показала, что он умер восемь недель назад.

«Я спала в метре от своего мертвого соседа. Хотела бы я, чтобы это была неправда», — рассказала женщины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.

Лос-Анджелес соседи труп


 

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