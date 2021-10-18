Беглов назвал непростой эпидемиологическую ситуацию в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал эпидемиологическую обстановку в городе контролируемой, но непростой.

Он отметил, что суточное число заболевших превысило 3 тысячи человек, при этом растет и число госпитализаций.

По его словам, если рост заболеваемости продолжится, то в городе усилят ковид-ограничения.

«Если рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге продолжится, будут усилены ограничительные меры», — сказал он в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

За минувшие сутки в Петербурге выявлено 3097 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.