Во вторник разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола»

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Ленинградской области 19 октября на 45 минут перекроют федеральную трассу Р-21 «Кола». Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, в связи с разводкой Ладожского моста, 19 октября в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

В период с 10:00 до 10:45 произведут разводку Ладожского моста, расположенного рядом с деревней Марьино в Кировском районе. Это будет сделано для того, чтобы вверх по реке прошла яхта «ALTER EGO», высота которой составляет 25 метров.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на трассе «Сортавала» полностью закроют два съезда на время ремонта. Ремонт проезжей части будет проводиться в период с 19 по 22 октября.