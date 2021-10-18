Власти Петербурга рекомендовали до ноябрьских праздников перевести всех работников на удаленку

Петербургские власти вводят новые коронавирусные меры. Город рекомендовал до ноябрьских выходных перевести всех сотрудников на удаленную работу.

Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства. Согласно рекомендации Смольного, работодатели должны перевести всех сотрудников на удаленку в период с 1 по 3 ноября.

Аналогичное требование ввели для сотрудников исполнительных органов государственной власти Северной столицы. На рабочих местах могут остаться только те, кто критически важен для обеспечения функционирования органа власти.

Кроме того, с 1 ноября петербургские организации обязаны перевести на удаленку работников в возрасте старше 60 лет. Это не коснется граждан с QR-кодами или справкой о медотвода.

Работодатели до 25 октября должны направить в Смольный актуальные данные о сотрудниках, которых переведут на работу из дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с середины ноября вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а с декабря — заведений общественного питания.