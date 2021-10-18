На Петергофском шоссе каршеринг улетел в кювет

В Красносельском районе Петербурга произошло очередное ДТП с участием каршерингового автомобиля.

Дорожный инцидент случился вечером 18 октября на Петергофском шоссе. По словам очевидцев, каршеринг улетел прямо в кювет.

«На Петергофском шоссе, напротив железнодорожного переезда каршеринг улетел в кювет», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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