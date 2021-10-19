На улице Пестеля не смогли разъехаться две легковушки

Вечером 18 октября в центре Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на улице Пестеля, 8/36, перед Пантелеймоновским мостом.

По словам очевидцев, разъехаться не смогли Renault и Skoda. Участники аварии перекрыли одну из полос.

«На Пестеля 8/36 рыжий Рено въехал в серую Шкоду. У Шкоды помят зад, на асфальте осколки фары. ДПС пока что нет, поставили «знак», движение частично затруднено», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Полиция начала проверку.