Ночью на улице Бадаева сгорела Toyota

Ночью на улице Бадаева сгорела Toyota
Пожар уже ликвидировали. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Утром 19 октября в Невском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 03:31. На улице Бадаева, д. 10, корп. 1. Загорелся легковой автомобиль.

В автомобиле Toyota сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 04:02. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью в Кронштадском районе Петербурга произошел смертельный пожар. В квартире на Пролетарской улице погибли три человека.

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