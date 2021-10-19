Икота может быть симптомом смертельного заболевания

Икота может быть симптомом смертельного заболевания
Названы симптомы, с которым нужно обращаться к врачу. Фото: pixabay

Частая икота может оказаться симптомом онкологического заболевания.

Икота обычно возникает из-за чрезмерно быстрого приема пищи, слишком большого количества еды или употребления алкоголя. Но в некоторых случаях этот симптом сигнализирует о возникновении рака пищевода, пишет Express со ссылкой на данные британских врачей.

«Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины», — говорит доктор Хуссейн Абдех.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалист в своем аккаунте в Instagram подтвердил устоявшееся мнение о том, что онкология куда быстрее развивается в организмах молодых людей, чем пожилых.

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