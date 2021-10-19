В Латвии введут жесткий локдаун из-за ситуации с коронавирусом

В Латвии введут жесткий локдаун на четыре недели из-за эпидемиологической ситуации. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, сообщает ТАСС.

Карантин продлится с 21 октября до 15 ноября. В частности, будут закрыты большая часть магазинов, развлекательных и учебных заведений. Массовые мероприятия окажутся под запретом. С 20:00 до 5:00 в Латвии будет действовать комендантский час.

Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса на миллион жителей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного университетом Джона Хопкинса (США).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество одновременно болеющих коронавирусом россиян может достигнуть миллиона уже через две недели. Об этом заявил руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров.