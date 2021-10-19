В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» зафиксирован сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи жалуются на работу соцсети.

В частности, пользователи жалуются на сбои в работе приложения, 39% — на сбои в работе сайта соцсети, 20% — на проблемы с подключением сервера.

Больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, Воронежа, Казани и Екатеринбурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.