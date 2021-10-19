На Парашютной не смогли разъехаться две легковушки

На Парашютной не смогли разъехаться две легковушки
Дорожный инцидент случился во вторник, 19 октября, на Парашютной улице. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился во вторник, 19 октября, на Парашютной улице. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить Mazda и Opel.

«На Парашютной возле Ленты притерлись Мазда и Опель», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Полиция начала проверку.

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