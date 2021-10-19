СКР: следователя из Ленобласти, попавшего в больницу после совещания с Бастрыкиным, критиковали справедливо

Следственный комитет России опубликовал на официальном сайте пояснение после инцидента со следователем из Всеволожска, которому стало плохо из-за критики его работы главой ведомства Александра Бастрыкина.

В СКР подчеркивают, что 26-летний Владислав Мегрелов не уделил должного внимания заключению экспертизы при расследовании гибели мужчины. Согласно информации ведомства, сотрудник правоохранительных органов работал над делом об отравлении петербуржца и его ребенка угарным газом в загородном доме во Всеволожском районе Ленинградской области в октябре прошлого года. Ребенок, к счастью, выжил, но мужчина погиб.

Мегрелов, как отмечают в Следкоме, счел основной версию о несчастном случае, якобы причиной отравления стал неисправный дымоход. Однако результаты экспертизы, полученные 1 июля 2021 года, свидетельствовали об обратном: оборудование было в порядке.

«Мегрелов долгое время продолжал расценивать произошедшее исключительно как несчастный случай, игнорируя выводы экспертизы и не давая им оценку», — утверждают в СК.

Внимание к инциденту привлекла мать погибшего мужчины, которая 13 октября пришла на личный онлайн-прием к главе ведомства Александру Бастрыкину. Пенсионерка подозревает, что мужа могла убить невестка. Выслушав женщину, начальник СКР поручил провести процессуальную проверку. Он также добавил, что недоволен работой Мегрелова и даже призвал уволить последнего за профнепригодность.

Ииздание 47news сообщало, что после выговора следователя увезли в больницу на скорой. В Следственном комитете эту информацию опровергли, объяснив, что госпитализация молодому человеку потребовалась из-за ОРВИ.