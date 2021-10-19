В Ленобласти еще 303 человека заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 303 человека заболели коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 303 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 19 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 74301 случай ковида. При этом выздоровели 55414 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 3220 случаев. На первом Москва — 5700 случаев. На третьем месте Московская область — 2955.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

коронавирус ленобласть статистика


 

Новости партнеров
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти еще 303 человека заболели коронавирусом
В Петербурге зафиксировано 3220 новых случаев коронавируса
Производственное здание в Василеостровском районе тушили 15 спасателей
ДТП на Замшина спровоцировало пробку
В России за сутки выявили более 33 тысяч случаев заражения коронавирусом
Каждая пятая работающая мама считает, что ее работодатель идет на встречу в ...
Госпитализированная Гузеева назвала COVID «жестоким вирусом»
В Ленобласти задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы 4 года назад