В Ленобласти еще 303 человека заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 303 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 19 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 74301 случай ковида. При этом выздоровели 55414 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 3220 случаев. На первом Москва — 5700 случаев. На третьем месте Московская область — 2955.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.