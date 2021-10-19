«Буду учиться всему заново»: болеющая коронавирусом Гузеева разочаровалась в жизни

Актриса не понимала, насколько каждый человек одинок, пока не столкнулась с большой проблемой и не осталась с ней наедине.

Актриса Лариса Гузеева уже несколько недель борется с коронавирусом. О госпитализации звезды стало известно в конце сентября – врачи оценивали ее состояние как тяжелое. В какой-то момент поражение легких достигло 65% — поклонники переживали, что Гузееву ждет участь певицы МакSим, но, к счастью, обошлось – сейчас знаменитая ведущая идет на поправку.

Несмотря на то, что физическое состояние актрисы постепенно улучшается, настроение Гузеевой довольно пессимистичное. Общаясь с поклонниками, ведущая призналась, что для нее случившееся стало испытанием, но она не планирует сдаваться. После перенесенной болезни Гузеевой предстоит заново учиться элементарным вещам – ведь, как выяснила актриса, у нее было много иллюзий по поводу того, как устроена жизнь.

Актриса заявила, что ничего не изменилось за те три недели, когда она находилась на грани смерти.

«И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова»,

— делится Гузеева своими переживаниями.

Теперь Гузеевой предстоит пересмотреть прошлое и научиться всему заново. Пока что актриса находится в клинике – вполне возможно, что грустные мысли навеяла именно больничная палата. Тем временем дома Гузееву ждет ее семья, а поклонники надеются поскорее увидеть абсолютно здоровую телеведущую на голубых экранах.

«Скорейшего выздоровления и восстановления от болезни! Вы справитесь, мы с вами!», «Как я рада, что у Вас все хорошо, берегите себя пожалуйста!»

— пишут переживающие подписчики.

Напоминаем, что этой осенью, как и полагали врачи, наблюдается всплеск заражения коронавирусом. Болезнь не обошла многих известных личностей – в больнице уже побывали Валерий Леонтьев, Дмитрий Киселев, Александр Градский. Сейчас вся страна наблюдает за состоянием певца Александра Серова, который угодил в реанимацию, но сейчас, кажется, идет на поправку. Перед госпитализацией он чуть не поссорился с продюсером Игорем Крутым, настаивавшим на вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тяжелобольной певец Серов перестал выходить на связь.