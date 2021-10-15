Дышит морским воздухом и молится: подробности реабилитации МакSим в Крыму

Певица после комы и осложнений от коронавируса нежится под лучами осеннего крымского солнца.

Певица МакSим, чудом выжившая после страшнейших осложнений от коронавируса, постепенно возвращается к привычному образу жизни, но все еще нуждается в длительной реабилитации. Врачи порекомендовали звезде отправиться в место с теплым климатом – поближе к морю. Из-за пандемии выбор не велик, да и МакSим пока что нельзя летать. Именно поэтому за исцелением артистка отправилась в Крым.

Известно, что МакSим отдыхает и лечится в Ялте. Пиар-менеджер артистки Яна Богушевская в разговоре со «СтарХит» рассказывает, что до места звезда добралась на поезде. Сейчас она проходит реабилитационные курсы — занимается со специалистами физиотерапией, ЛФК и дыхательной гимнастикой, много гуляет, дышит морским воздухом. Московские врачи в случае необходимости готовы дать любые рекомендации и следят за ситуацией, заверила Богушевская.

Живет МакSим в отеле на берегу Черного моря. Там артистка может плавать в бассейне – это как раз то, что нужно, для восстановления. Певицу хорошо и разнообразно кормят, а в сводное время она может прогуливаться по огромной озелененной территории. Правильно питаться для МакSим крайне важно – доктора следят за ее самочувствием, чтобы корректировать прием витаминов и микроэлементов.

МакSим старается жить богатой духовной жизнью. Несмотря на слабость, она уже посетила несколько намоленных мест – например, пещерный храм святителя Николая Чудотворца в Бахчисаре.

Детей, 6-летнюю Машу и 12-летнюю Александру, певице пришлось оставить в Москве. Они находится под присмотром няни и очень скучают по маме. МакSим, тем временем, делает все, чтобы побыстрее выздороветь и всегда быть рядом со своими детьми. Дочки для нее – главный стимул двигаться дальше.

Напоминаем, что МакSим стало плохо в июне 2021 года. Она сдавала тесты на коронавирус, но они приходили отрицательными. Тогда МакSим решила, что у нее обычная простуда. Несмотря на самочувствие, артистка выступила в Казани, после чего ее госпитализировали. Несколько месяцев врачи боролись за жизнь звезды – с 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких, а потом пришлось ввести ее в кому. В августе МакSим начала активно восстанавливаться, а 1 сентября даже побывала на Дне знаний в школе у своей младшей дочери. Такое быстрое выздоровление многих порадовало, а кто-то заподозрил что-то неладное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица МакSим дала первое интервью: она показала шрамы от медоборудования.