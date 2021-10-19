Спасатели потушили квартирный пожар на улице Партизана Германа

Спасатели потушили квартирный пожар на улице Партизана Германа
Пожар потушили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Во вторник, 19 октября, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 11:21 мск. На улице Партизана Германа дом 10 корпус 1 в трехкомнатной отдельной квартире, в коридоре обгорела обстановка на площади 1,5 кв. метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 11:40 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью в Кронштадском районе Петербурга произошел смертельный пожар. В квартире на Пролетарской улице погибли три человека.

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