Спасатели потушили квартирный пожар на улице Партизана Германа

Во вторник, 19 октября, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 11:21 мск. На улице Партизана Германа дом 10 корпус 1 в трехкомнатной отдельной квартире, в коридоре обгорела обстановка на площади 1,5 кв. метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 11:40 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью в Кронштадском районе Петербурга произошел смертельный пожар. В квартире на Пролетарской улице погибли три человека.