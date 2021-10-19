За минувшие сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли четыре человека

За минувшие сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 431 ДТП.

В результате дорожных происшествий погибли четыре человека.

В Северной столице за сутки произошло 367 аварий, причем в семи из них пострадали люди. При этом шесть человек были ранены, двое из них — дети. Такая статистика приводится в группе «Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте».

В 47-м регионе зафиксировано 64 дорожно-транспортных происшествия, при этом в трех случаях есть пострадавшие. Шесть человек оказались ранены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 47-м регионе за эти же сутки произошло 200 ДТП. В дорожных происшествиях в этом регионе произошло14 аварий с пострадавшими: 18 человек, в том числе ребенок. В результате ДТП умер один несовершеннолетний.