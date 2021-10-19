«Поплатишься!»: Известная певица может угодить за решетку из-за фото писающей Волочковой

В отношении солистки группы «Стрелки» возбудили уголовное дело после того, как она распространила пикантное фото балерины.

Балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала — на этот раз из-за того, что решила справить нужду прямо на своем участке. На неподобающее поведение звезды обратила внимание ее соседка – солистка группы «Стрелки» Катерина Любомская. Однажды певица выглянула в окно и увидела там… писающую балерину. Возмущенная звезда сняла происходящее на видео и поделилась им в Сети.

Волочкова, комментируя всплывшие подробности своей личной жизни, не стала ничего отрицать. Она отметила, что всего лишь сходила в туалет под елочкой у своего дома. Балерина искренне не понимает, что плохого в ее поступке, а вот действия Любомской посчитала недопустимыми.

Артистка, чтобы добиться справедливости, обратилась в полицию. Сегодня Волочкова радостно объявила: в отношении певицы возбудили уголовное дело. Балерина поблагодарила сотрудников правоохранительных органов и выразила надежду, что «организатора провокации» строго накажут, чтобы другим неповадно было.

«Хотели устроить мне провокацию, в итоге поплатились сами!»

— написала балерина в личном блоге.

Подписчики Волочковой восприняли новость положительно – они считают, что Любомская перешла все границы.

«Вот и хорошо. Не рой другому яму, сам в неё попадёшь», «Супер! Наконец может люди поймут, что снимать и выкладывать других — это преступление», «Правильно, нечего лезть в чужие дела»,

— пишут восторженные поклонники.

Уголовное дело возбудили по статье 137 УК РФ ( распространение сведений о частной жизни лица). В качестве наказания может быть крупный штраф, обязательные работы, а также лишение свободы сроком до пяти лет.

Напоминаем, что видео с участием Волочковой всплыло в Сети в конце лета 2021 года. Балерина уверена, что автором ролика стала ее соседка – певица из группы «Стрелки». Травлю, по мнению танцовщицы, решили организовать из-за желания прославиться за счет «попы Анастасии Волочковой».

«Катя Любомская готова бы была сама сейчас выйти на Красную площадь, снять трусы, чтобы ее попу, простите, хоть кто-нибудь показал, чтобы кто-то о ней вспомнил»,

— рассказывала звезда в одном из интервью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова решила засудить соседей, опубликовавших ее интимные фото.