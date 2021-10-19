Россияне стали чаще сдавать ПЦР-тесты в частных клиниках

Россияне стали чаще сдавать ПЦР-тесты в частных клиниках
Средний чек покупки одного ПЦР-теста дошел до 2226 руб. Фото: pixabay

Число сданных в частных клиниках с начала сентября по середину октября экспресс-тестов на наличие ковида в восемь раз превысило их количество за тот же период прошлого года. Об этом говорят данные исследования компании «Платформа ОФД».

Средний чек покупки одного ПЦР-теста дошел до 2226 руб. В столице России тест подорожал до 2431 руб., при этом их число за год выросло в девять раз. Об этом сообщает РБК.

За тот же время на 20% упало число тестов на антитела, сделанных в частных лабораториях России. Их цена снизилась на 11% — до 1090 руб. за штуку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изменения со стороны нервной системы стали самым распространенным осложнением после перенесенного коронавируса. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава Оксана Драпкина. По ее словам, люди перестают спать, возникает апатия или склонность к более агрессивному поведению.

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