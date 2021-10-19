Россия не видит угроз в связи с сообщениями об испытаниях гиперзвукового оружия в Китае

Россия не видит угроз в связи с сообщениями об испытаниях гиперзвукового оружия в Китае
У России с КНР хорошие отношения. Фото: pixabay

Россия не видит угроз в связи с сообщениями об испытаниях гиперзвукового оружия в Китае. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что у России с КНР хорошие отношения. Так, Поднебесная развивает свои вооруженные силы, при этом не выходя рамки международных обязательств. России не о чем беспокоится, добавил Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Китай в конце лета испытал гиперзвуковую ракету. Она способна нести ядерное оружие. Это «застало врасплох» разведку США. Так, Поднебесная продемонстрировал передовой космический потенциал. Однако, ракета не достигла нужной цели, но испытание показало, что КНР добилась удивительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и шагнула в этой области гораздо дальше, чем думали в США.

Дмитрий Песков испытания оружия Китай мир политика


 

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