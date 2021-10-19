Онищенко поддержал проверку школьников на медосмотрах на курение и наркотики

Онищенко поддержал проверку школьников на медосмотрах на курение и наркотики
Употребляя наркотики, дети долго не живут, а вот от сигарет и алкозависимости могут страдать всю жизнь. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Заслуженный врач России Геннадий Онищенко поддержал идею проверять школьников на медосмотрах на курение и наркотики.

Он отметил, что права человека здесь ни при чем. Так, по мнению академика РАН, что употребляя наркотики, дети долго не живут, а вот от сигарет и алкозависимости могут страдать всю жизнь. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на это, Онищенко хорошего мнения о современном молодом поколении. Всё потому что, они много учатся, активно занимаются спортом, следят за здоровьем.

Врач выступил за то, чтобы делать детям тест на наркотики. Он отметил, «потому что когда вы начнёте замечать — будет поздно».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы. Злоумышленник напал на несовершеннолетнюю жительницу четыре года назад.

Геннадий Онищенко курение наркотики тест школа


 

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