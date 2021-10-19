В Выборге облагородили Садовый сквер

Всего в этом году в регионе в рамках национального проекта благоустраивается 77 парков, набережных и детских площадок. Фото: Pixabay

Всего в этом году в регионе в рамках национального проекта благоустраивается 77 парков, набережных и детских площадок. Фото: Pixabay

В Выборге обустроили Садовый сквер в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Сквер располагается от бульвара Кутузова до Московского проспекта. Результаты проделанной работы приехал оценить губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В сквере обустроили пешеходную зону, установили скамейки, озеленили о осветили его. Здесь разместили навес, организовали детскую игровую площадку на спецпокрытии. Об этом сообщает 47channel.

Всего в этом году в регионе в рамках национального проекта благоустраивается 77 парков, набережных и детских площадок. На 49 зонах работы уже завершили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в скором времени на территории курорта «Охта Парк» появится освещённая трасса для беговых лыж с искусственным снегом. Точную дату пока не оглашают, однако уже есть информация о проекте, запланированном открыться этой зимой.