Петербург готовит спецмашины для борьбы с гололедицей

Петербург готовит спецмашины для борьбы с гололедицей
Также дали поручение службам быть готовым к ликвидации последствий непогоды. Фото: Baltphoto

В ближайшие сутки в Северной столице температура воздуха понизится до -2 градусов. Таков прогноз на нынешнюю ночь. В среду утром возможен мокрый снег, а ветер усилиться до 15-18 м/с. При такой погоде на дороге может образоваться гололедица.

Именно из-за этого Комитета по благоустройству поручил дорожным предприятиям обработать солевыми растворами некоторые участки городских дорог, а также вывести спецтехнику на дежурство. Об этом сообщает Комитет по благоустройству.

Также дали поручение службам быть готовым к ликвидации последствий непогоды, например, незамедлительно убирать деревья, поваленные ветром.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что последствия первого снегопада на региональных дорогах Ленинградской области ликвидируют 100 единиц спецтехники. Об этом стало известно во вторник, 19 октября.

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